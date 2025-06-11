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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Под обломками — гимн Украины: полиция обнародовала кадры после удара дронов по Харькову

Поліція показала кадри з Харкова після атаки дронів: серед завалів лунав гімн
Фото: ГСЧС

Полицейские обнародовали первые кадры с места ужасной атаки на Харьков, которую Россия осуществила в ночь на 11 июня.

Первые кадры после удара по Харькову 11 июня

Ударные дроны ударили по жилым кварталам города, когда жители спали в собственных домах.

В результате обстрела погибли три человека, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших — девять детей.

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Правоохранители одними из первых прибыли на место трагедии: извлекали людей из-под завалов, тушили пламя, которое вспыхнуло прямо на людях, и спасали жизни.

— В этой темноте, среди пыли, дыма и боли — мужчина под обломками пел гимн Украины, — сообщили в полиции.

Эти кадры уже успели растрогать тысячи украинцев в соцсетях.

— Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы, — говорится в сообщении.

Удар по Харькову 11 июня

Напомним, в результате атаки российских беспилотников в нескольких районах вспыхнули пожары.

Пострадали 64 человека. Трое харьковчан погибли.

Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов.

Также горели автомобили, детская площадка.

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