Под обломками — гимн Украины: полиция обнародовала кадры после удара дронов по Харькову
Полицейские обнародовали первые кадры с места ужасной атаки на Харьков, которую Россия осуществила в ночь на 11 июня.
Первые кадры после удара по Харькову 11 июня
Ударные дроны ударили по жилым кварталам города, когда жители спали в собственных домах.
В результате обстрела погибли три человека, еще более 60 получили ранения. Среди пострадавших — девять детей.
Правоохранители одними из первых прибыли на место трагедии: извлекали людей из-под завалов, тушили пламя, которое вспыхнуло прямо на людях, и спасали жизни.
— В этой темноте, среди пыли, дыма и боли — мужчина под обломками пел гимн Украины, — сообщили в полиции.
Эти кадры уже успели растрогать тысячи украинцев в соцсетях.
— Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы, — говорится в сообщении.
Удар по Харькову 11 июня
Напомним, в результате атаки российских беспилотников в нескольких районах вспыхнули пожары.
Пострадали 64 человека. Трое харьковчан погибли.
Вражеские БпЛА попали в троллейбусное депо, частный дом и несколько многоквартирных жилых домов.
Также горели автомобили, детская площадка.