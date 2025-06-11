Під уламками — гімн України: поліція оприлюднила кадри після удару дронів по Харкову
Поліцейські оприлюднили перші кадри з місця жахливої атаки на Харків, яку Росія здійснила в ніч на 11 червня.
Перші кадри після удару по Харкову 11 червня
Ударні дрони вдарили по житлових кварталах міста, коли мешканці спали у власних оселях.
Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 60 отримали поранення. Серед постраждалих — дев’ятеро дітей.
Правоохоронці одними з перших прибули на місце трагедії: витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, яке спалахнуло просто на людях, і рятували життя.
– У цій темряві, серед пилу, диму й болю — чоловік під уламками співав гімн України, — повідомили в поліції.
Ці кадри вже встигли зворушити тисячі українців у соцмережах.
– Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми, — йдеться у повідомленні.
Удар по Харкову 11 червня
Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у кількох районах спалахнули пожежі.
Постраждали 64 людини. Троє харків’ян загинули.
Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків.
Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.