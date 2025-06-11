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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Під уламками — гімн України: поліція оприлюднила кадри після удару дронів по Харкову

Поліція показала кадри з Харкова після атаки дронів: серед завалів лунав гімн
Фото: ДСНС

Поліцейські оприлюднили перші кадри з місця жахливої атаки на Харків, яку Росія здійснила в ніч на 11 червня.

Перші кадри після удару по Харкову 11 червня

Ударні дрони вдарили по житлових кварталах міста, коли мешканці спали у власних оселях.

Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще понад 60 отримали поранення. Серед постраждалих — дев’ятеро дітей.

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Правоохоронці одними з перших прибули на місце трагедії: витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, яке спалахнуло просто на людях, і рятували життя.

– У цій темряві, серед пилу, диму й болю — чоловік під уламками співав гімн України, — повідомили в поліції.

Ці кадри вже встигли зворушити тисячі українців у соцмережах.

– Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми, — йдеться у повідомленні.

Удар по Харкову 11 червня

Нагадаємо, внаслідок атаки російських безпілотників у кількох районах спалахнули пожежі.

Постраждали 64 людини. Троє харків’ян загинули.

Ворожі БпЛА влучили у тролейбусне депо, приватний будинок та кілька багатоквартирних житлових будинків.

Також горіли автомобілі, дитячий майданчик.

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