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РФ обстреляла Чернигов и область БпЛА и ракетами: есть попадание в дома, ранена женщина

Обстріл Чернігова і області 17 червня

Ночью 17 июня РФ обстреливала Черниговскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. Есть попадания в жилые дома, ранена женщина.

Обстрел Черниговской области 17 июня: что известно о последствиях

Руководитель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сначала оккупанты атаковали беспилотником поселок в Прилуцком районе.

Здесь под удар попал двухэтажный жилой дом: повреждена крыша, повылетали окна. Также пострадали гаражи и машины.

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Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Кроме того, РФ крылатой ракетой атаковала жилой микрорайон Чернигова.

— Повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших, — отметил Чаус.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: В’ячеслав Чаус

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