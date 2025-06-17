РФ обстреляла Чернигов и область БпЛА и ракетами: есть попадание в дома, ранена женщина

Ночью 17 июня РФ обстреливала Черниговскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. Есть попадания в жилые дома, ранена женщина.

Обстрел Черниговской области 17 июня: что известно о последствиях

Руководитель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сначала оккупанты атаковали беспилотником поселок в Прилуцком районе.

Здесь под удар попал двухэтажный жилой дом: повреждена крыша, повылетали окна. Также пострадали гаражи и машины.

Сейчас смотрят

Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.

Кроме того, РФ крылатой ракетой атаковала жилой микрорайон Чернигова.

— Повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших, — отметил Чаус.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: В’ячеслав Чаус

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.