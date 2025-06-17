РФ обстреляла Чернигов и область БпЛА и ракетами: есть попадание в дома, ранена женщина
Ночью 17 июня РФ обстреливала Черниговскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. Есть попадания в жилые дома, ранена женщина.
Обстрел Черниговской области 17 июня: что известно о последствиях
Руководитель ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сначала оккупанты атаковали беспилотником поселок в Прилуцком районе.
Здесь под удар попал двухэтажный жилой дом: повреждена крыша, повылетали окна. Также пострадали гаражи и машины.
Легкие ранения получила 38-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь.
Кроме того, РФ крылатой ракетой атаковала жилой микрорайон Чернигова.
— Повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без пострадавших, — отметил Чаус.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: В’ячеслав Чаус