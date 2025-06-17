В Киеве после ночной атаки изменено движение трамваев и автобусов: что известно

В результате массированной комбинированной ночной атаки на Киев 17 июня в столице повреждена контактная сеть, временно внесены изменения в движение общественного наземного транспорта.

Изменение движения транспорта в Киеве 17 июня

Как сообщили в КГГА и Киевпасстрансе, сз-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов №15 и № 22.

Сейчас ремонтные бригады устраняют последствия ночной атаки на Киев.

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Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской.

Поэтому движение автобусов № 51, 63, 115 организовано:

от станции метро Лыбедская до улицы Привокзальная;

от улицы Космонавта Поповича до Привокзальной;

от Контрактовой площади до Привокзальной.

Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Василенко, Сырецкой, проспекте Воздушных сил и улице Черновола, поэтому здесь также внесены коррективы в движение автобусов:

автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту;

№75 разворачивается на Кольцевой дороге;

№78 курсирует до Кольцевой дороги;

№14т курсирует от Контрактовой площади до улицы Василенко.

По состоянию на сейчас предварительно известно о 14 погибших в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня. Количество раненых возросло до 55. В медучреждения госпитализировали более 40 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : КГГА

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