В Киеве после ночной атаки изменено движение трамваев и автобусов: что известно
В результате массированной комбинированной ночной атаки на Киев 17 июня в столице повреждена контактная сеть, временно внесены изменения в движение общественного наземного транспорта.
Изменение движения транспорта в Киеве 17 июня
Как сообщили в КГГА и Киевпасстрансе, сз-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов №15 и № 22.
Сейчас ремонтные бригады устраняют последствия ночной атаки на Киев.
Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской.
Поэтому движение автобусов № 51, 63, 115 организовано:
- от станции метро Лыбедская до улицы Привокзальная;
- от улицы Космонавта Поповича до Привокзальной;
- от Контрактовой площади до Привокзальной.
Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Василенко, Сырецкой, проспекте Воздушных сил и улице Черновола, поэтому здесь также внесены коррективы в движение автобусов:
- автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской, далее по собственному маршруту;
- №75 разворачивается на Кольцевой дороге;
- №78 курсирует до Кольцевой дороги;
- №14т курсирует от Контрактовой площади до улицы Василенко.
По состоянию на сейчас предварительно известно о 14 погибших в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня. Количество раненых возросло до 55. В медучреждения госпитализировали более 40 человек.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.