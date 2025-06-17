Обстріл України 17 червня: жертви в Києві та Одесі, поранених – більше сотні

У ніч на 17 червня РФ здійснила черговий масований обстріл, запустивши по Україні понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема Кинджали та Калібри.

Київ зазнав однієї із найбільших атак, також під ударом опинились Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина та Київщина.

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Обстріл Києва

Київ цієї ночі зазнав комбінованої атаки – країна-агресор запустила по столиці 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві – балістичні.

У Києві найбільше постраждав Солом’янський район. Там зафіксовано влучання балістичної ракети у багатоповерхівку. Внаслідок цього було зруйновано під’їзд житлового будинку, де 30 квартир. Наразі там триває розбір завалів. Є інформація про 5 зниклих безвісти мешканців будинку.

Крім того, там було пошкоджено ліцей-інтернат, СТО та ще один житловий будинок.

Також є влучання уламків шахеда в будинок у Дніпровському районі.

Загалом вибухи лунали у семи районах столиці – Дніпровській, Подільській, Оболонській, Дарницький, Шевченківський, Святошинський, Солом’янський.

Відомо про 14 загиблих, ще понад 100 людей було поранено.

Також під ворожим вогнем опинились освітні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. Зокрема, зафіксовано влучання в район 10-го гуртожитку КАІ (Київського авіаційного інституту, колишнього Національного авіаційного університету). До того ж, вибуховою хвилею вилетіли вікна у 11, 12 та 13 гуртожитках.

У Святошинському районі зафіксовано руйнування ліфтової шахти та прилеглої квартири внаслідок влучання ворожого БпЛА в 12-поверховий житловий будинок. Також є пошкодження та пожежа в зоні нежитлової забудови.

Пошкоджено вагони потягу Дарниця — Львів. Також у Києві після нічної атаки було змінено рух трамваїв та автобусів. З тим, як наразі курсує транспорт, можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, на столичних Нивках наразі екстрені служби знаходять частини касетних боєприпасів.

Атака Одеси

Внаслідок російської ранкової атаки Одеси постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Також є загибла – тіло 60-річної жінки знайшли під завалами.

До лікарні госпіталізували одну людину, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

До того ж, РФ зруйнувала житлові будинки в історичному середмісті Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.

Продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці працюють відповідні служби.

Обстріл Київщини

Внаслідок ворожої атаки Київської області постраждала жінка, пошкоджені будинки.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок, паркан та два автомобіля.

Також на Вишгородщині пошкоджень зазнав приватний будинок. Внаслідок атаки тілесні ушкодження отримала 55-річна місцева жителька. Необхідну медичну допомогу їй надано на місці.

Фото: поліція Київщини

У Броварському районі ліквідована пожежа господарчої будівлі на підприємстві.

На Обухівщині пошкоджень зазнали два приватні будинки та господарчі споруди.

Ситуація на Чернігівщині

У Чернігівській області внаслідок атаки дронами та ракетами є влучання у житлові будинки, постраждала жінка. Під ударом опинилось селище на Прилуччині. Там було пошкоджено двоповерховий житловий будинок – дах, повилітали вікна. Також поруйновані гаражі, автівки.

Легких поранень зазнала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Ворог ударив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігова. Пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

Атака Запоріжжя

Вночі 17 червня пролунала серія вибухів у Запоріжжі. Як проінформував керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, зафіксовано щонайменше чотири удари по місту.

Є руйнування на кількох підприємствах, де спалахнули пожежі, до того ж, пошкоджені багатоповерхівка та гуртожиток, де вибуховою хвилею вибито вікна у понад 50 помешканнях.

– Вночі ворожий БпЛА влучив по території підприємства, розташованого в Запорізькому районі, пошкодивши майно, – написав Федоров.

Пошкоджені майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Обстріл Черкаської та Кіровоградської областей

У Черкаській області також з вечора і до ранку 17 червня лунали вибухи. У межах області збили 2 російські ракети, а також знешкодили 29 БпЛА.

Потерпілих немає. Звернень щодо пошкодження майна наразі теж.

Унаслідок падіння уламків дрона горіла лісова підстилка в Черкаському районі. Займання вже ліквідували.

Ніч і ранок на Кіровоградщині також був неспокійним – там працювала ППО. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, у громадах обійшлось без наслідків.

Атака Миколаївщини

У ніч на 17 червня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість БпЛА типу Shahed-136/131, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Ворог о 05:30 здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі сталося займання сухої трави на відкритій території. Постраждалих немає.

Повітряна тривога лунала і у Житомирській області, проте поки що інформації щодо наслідків немає.

Удар по Дніпропетровщині та Полтавщині

РФ тероризувала Нікопольщину, зафіксовавно влучання по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Країна-агресор застосовувала БпЛА та вгатила з РСЗВ Град, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 – понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Спалахнула пожежа.

У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. Понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищене авто.

Унаслідок падіння уламків БпЛА у Полтавському районі було пошкоджено лінію електропередач, через що без світла опинились 43 побутових та 5 юридичних споживачів. Наразі електропостачання відновлено.

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