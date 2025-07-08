Ураган в Украине: поваленные деревья, отключение электроэнергии и задержки поездов

С 7 по 8 июля в западных областях Украины бушевал мощный ураган. В регионах, где была непогода, зафиксированы поваленные деревья и повреждены дома, также в некоторых населенных пунктах зафиксированы отключения света и задержки поездов.

Ураган в западных областях Украины: последствия

Дожди с сильным ветром и градом прошли по Львовской, Закарпатской и Ровенской областям. Последствиями непогоды стали поваленные деревья и сорванные крыши.

На Закарпатье зафиксировано более 50 поврежденных крыш в селе Бадов. Спасатели осуществили еще 20 выездов — убрали 22 дерева, которые упали на дороги, электросети и дворы.

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На Волыни работали более 40 спасателей и 11 единиц техники в Ковельском, Луцком и Владимирском районах. С автодорог и улиц, чтобы восстановить движение транспорта, убрали деревья.

В Черновицкой области повреждено более 1400 кв. м крыш на домах, предприятиях и административных зданиях. Деревья падали на автодороги, дома и автомобили. Над ликвидацией последствий работали 41 спасатель и 11 единиц техники.

На Прикарпатье зафиксировано 12 выездов спасателей. Из них 10 — чтобы убрать деревья, которые упали на припаркованные машины. Один лист жести с кровли сорвался на проезжую часть.

Во Львовской области ураган валил деревья в городах и селах. Это привело к перекрытию дороги и повреждению частной собственности.

Во многих населенных пунктах еще продолжают ликвидацию последствий непогоды. К работам привлечены десятки спасателей и спецтехника.

Ураган в Украине: где зафиксированы отключения электроэнергии

Из-за непогоды наблюдаются отключения света в некоторых населенных пунктах, сообщают в Укрэнерго.

— Из-за неблагоприятных погодных условий (грозовой фронт, дождь и сильный ветер) на утро частично или полностью был обесточен 701 населенный пункт в шести областях, — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением повреждений. Восстановление электроснабжения всех обесточенных абонентов прогнозируется до конца суток.

Непогода в Венгрии и Словакии: ситуация с поездами

В результате ночной непогоды на территории Венгрии и Словакии, которая частично остановила движение местных поездов, фиксируется вынужденная задержка ряда рейсов Укрзализныци.

По состоянию на 10:50 задерживаются следующие поезда:

№749/750 Вена — Киев (+8:20);

№27/28 Чоп — Киев (+7:25);

№749/750 Киев — Вена (+4:25);

№81/82 Чоп — Киев (+2:06);

№9/10 Будапешт — Киев (+1:14);

№95/96 Рахов — Киев (+0:41).

Кроме того, в связи с ликвидацией последствий непогоды 8 июля временно приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска Дзвинково — Лонья на украинско-венгерской границе.

В Госпогранслужбе просят учесть эту информацию при планировании поездок за границу. Для пересечения границы рекомендуется воспользоваться ближайшими пунктами пропуска — Косино или Великая Паладь.

Источник : ГСЧС

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