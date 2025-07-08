Ураган в Україні: повалені дерева, знеструмлення та затримки потягів

З 7 до 8 липня у західних областях України вирував потужний буревій. У регіонах, де був ураган, зафіксовано повалені дерева та пошкоджені будинки, також у деяких населених пунктах зафіксовані відключення світла та затримка потягів.

Ураган у західних областях України: наслідки

Дощі з сильним вітром і градом пройшли Львівською, Закарпатською та Рівненською областями. Наслідком негоди стали повалені дерева, зірвані дахи.

На Закарпатті зафіксовано понад 50 пошкоджених дахів у селі Бадів. Рятувальники здійснили ще 20 виїздів — прибрали 22 дерева, які впали на дороги, електромережі та двори.

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На Волині працювали понад 40 рятувальників та 11 одиниць техніки у Ковельському, Луцькому та Володимирському районах. З автошляхів та вулиць, щоб відновити рух транспорту, прибирали дерева.

У Чернівецькій області пошкоджено понад 1400 кв. м покрівель на будинках, підприємствах та адміністративних будівлях. Дерева падали на автошляхи, будинки та автомобілі. Наслідки ліквідовували 41 рятувальник та 11 одиниць техніки.

На Прикарпатті зафіксовано 12 виїздів рятувальників. З них 10 — щоб прибирати дерева, які впали на припарковані машини. Один лист жерсті з покрівлі зірвався на проїжджу частину.

У Львівській області ураган лавав дерева в містах і селах. Це спричинило перекриття дороги та пошкодження приватної власності.

У багатьох населених пунктах ще продовжують ліквідацію наслідків негоди. До робіт залучено десятки рятувальників і спецтехніку.

Ураган в Україні: де зафіксовані знеструмлення

Через негоду спостерігаються відключення світла в деяких населених пунктах, повідомляють в Укренерго.

– Через несприятливі погодні умови (грозовий фронт, дощ та сильний вітер) на ранок частково або повністю був знеструмлений 701 населений пункт у шести областях, – йдеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням пошкоджень. Заживлення всіх знеструмлених абонентів прогнозується до кінця доби.

Негода в Угорщині та Словаччині: ситуація з потягами

У результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, фіксується вимушена затримка низки рейсів Укрзалізниці.

Станом на 10:50 затримуються такі потяги:

№749/750 Відень – Київ (+8:20);

№27/28 Чоп – Київ (+7:25);

№749/750 Київ – Відень (+4:25);

№81/82 Чоп – Київ (+2:06);

№9/10 Будапешт – Київ (+1:14);

№95/96 Рахів – Київ (+0:41).

До того ж у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди 8 липня тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску Дзвінкове – Лонья на українсько-угорському кордоні.

У Держприкордонслужбі просять врахувати цю інформацію під час планування подорожей за кордон. Для перетинання кордону рекомендовано скористатися найближчими пунктами пропуску – Косино або Велика Паладь.

Джерело : ДСНС

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