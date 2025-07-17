Взрывы в Краматорске: РФ семь раз ударила по городу, есть пострадавший

Взрывы в Краматорске сегодня ночью произошли в результате семи вражеских ударов по городу.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Взрывы в Краматорске 17 июля: что известно

Взрывы в Краматорске сегодня ночью 17 июля раздавались по меньшей мере семь раз.

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Российские войска атаковали частный сектор, многоэтажные застройки и гражданскую инфраструктуру, нанеся значительные повреждения жилым объектам.

По предварительной информации, в результате взрывов в Краматорске пострадал один человек.

Информация о состоянии пострадавшего и полных масштабах разрушений уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 240 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Гончаренко

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