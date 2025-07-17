Взрывы в Краматорске: РФ семь раз ударила по городу, есть пострадавший
Взрывы в Краматорске сегодня ночью произошли в результате семи вражеских ударов по городу.
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
Взрывы в Краматорске 17 июля: что известно
Взрывы в Краматорске сегодня ночью 17 июля раздавались по меньшей мере семь раз.
Российские войска атаковали частный сектор, многоэтажные застройки и гражданскую инфраструктуру, нанеся значительные повреждения жилым объектам.
По предварительной информации, в результате взрывов в Краматорске пострадал один человек.
Информация о состоянии пострадавшего и полных масштабах разрушений уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 240 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Гончаренко