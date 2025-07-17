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Вибухи у Краматорську: РФ сім разів вгатила по місту, є постраждалий

Краматорськ

Вибухи у Краматорську сьогодні вночі стали наслідком семи ворожих ударів по місту.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Вибухи у Краматорську 17 липня: що відомо

Вибухи у Краматорську сьогодні вночі 17 липня лунали щонайменше сім разів.

Зараз дивляться

Російські війська атакували приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільну інфраструктуру, завдавши значних пошкоджень житловим об’єктам.

За попередньою інформацією, унаслідок вибухів у Краматорську постраждала одна людина.

Інформація про стан постраждалого та повні масштаби руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Олександр Гончаренко

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