Вибухи у Краматорську: РФ сім разів вгатила по місту, є постраждалий
Вибухи у Краматорську сьогодні вночі стали наслідком семи ворожих ударів по місту.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
Вибухи у Краматорську 17 липня: що відомо
Вибухи у Краматорську сьогодні вночі 17 липня лунали щонайменше сім разів.
Російські війська атакували приватний сектор, багатоповерхові забудови та цивільну інфраструктуру, завдавши значних пошкоджень житловим об’єктам.
За попередньою інформацією, унаслідок вибухів у Краматорську постраждала одна людина.
Інформація про стан постраждалого та повні масштаби руйнувань уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олександр Гончаренко