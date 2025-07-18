Взрывы в Чугуеве: РФ ударила по гражданским объектам, есть раненые

Взрывы в Чугуеве Харьковской области прогремели 18 июля около 04:40 — армия РФ нанесла удар по одному из жилых районов города. К сожалению, есть разрушения и раненые.

Взрывы в Чугуеве сегодня: последствия удара

Как сообщила мэр города Галина Минаева, в результате взрывов есть разрушения и четверо раненых.

В частности, по ее словам, повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

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— Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки, — добавила она.

Пока неизвестно, чем именно враг нанес удар по городу. Вероятно, это были КАБы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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