Вибухи в Чугуєві: РФ вдарила по цивільних об’єктах, є поранені

Вибухи в Чугуєві Харківської області прогриміли 18 липня близько 04:40 – армія РФ завдала удару по одному з житлових районів міста. На жаль, є руйнування та поранені.

Вибухи в Чугуєві сьогодні: наслідки удару

Як повідомила мер міста Галина Мінаєва, внаслідок вибухів є руйнування та четверо поранених.

Зокрема, за її словами, пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.

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– Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки, – додала вона.

Наразі невідомо, чим саме ворог завдав удару по місту. Ймовірно, це були КАБи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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