Атака на Одесский район: ранен охранник АЗС, повреждена насосная станция

В результате атаки на Одесский район сегодня, 8 августа, ранен гражданский и повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесский район 8 августа: что известно

Ночью враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одесский район.

Несмотря на эффективную работу украинских сил ПВО, зафиксированы повреждения здания канализационно-насосной станции и возгорание сухой травы в пригороде в результате падения обломков.

— Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно, — рассказал глава ОГА.

Пожар от обломков был оперативно ликвидирован спасательными службами.

Правоохранители документируют очередное преступление российских военных против гражданского населения Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

