Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Атака на Одесский район: ранен охранник АЗС, повреждена насосная станция

Рятувальник ДСНС
Фото: ГСЧС

В результате атаки на Одесский район сегодня, 8 августа, ранен гражданский и повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесский район 8 августа: что известно

Ночью враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одесский район.

Сейчас смотрят

Несмотря на эффективную работу украинских сил ПВО, зафиксированы повреждения здания канализационно-насосной станции и возгорание сухой травы в пригороде в результате падения обломков.

— Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно, — рассказал глава ОГА.

Пожар от обломков был оперативно ликвидирован спасательными службами.

Правоохранители документируют очередное преступление российских военных против гражданского населения Одесской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
События ночи 8 августа: дроны атаковали Харьков и Киевщину, изминения для беженцев в Британии
події ночі 8 серпня

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеОдесская областьРосійська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь