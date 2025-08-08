Атака на Одесский район: ранен охранник АЗС, повреждена насосная станция
В результате атаки на Одесский район сегодня, 8 августа, ранен гражданский и повреждены объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесский район 8 августа: что известно
Ночью враг в очередной раз атаковал ударными беспилотниками Одесский район.
Несмотря на эффективную работу украинских сил ПВО, зафиксированы повреждения здания канализационно-насосной станции и возгорание сухой травы в пригороде в результате падения обломков.
— Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно, — рассказал глава ОГА.
Пожар от обломков был оперативно ликвидирован спасательными службами.
Правоохранители документируют очередное преступление российских военных против гражданского населения Одесской области.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.
