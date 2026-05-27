В ночь на 24 мая в Гизе Александр Усик нокаутировал Рико Верховена в 11-м раунде и успешно отстоял титул WBC в супертяжелом весе.

За свою профессиональную карьеру Александр Усик провел 25 боев.

Победы и титулы Усика

чемпион Олимпийских игр-2012 в весе до 91 кг;

чемпион мира-2011 в тяжелом весе (до 91 кг);

бронзовый призер чемпионата мира-2009 в тяжелом весе (до 91 кг);

чемпион Европы-2008 в полутяжелом весе (до 81 кг);

2018-2019 – чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, WBO, The Ring в первом тяжелом весе (до 90,72 кг);

2021 год – настоящее время – чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, в сверхтяжелом весе (свыше 90,72 кг).

2022 год – настоящее время – чемпион мира по версии The Ring в сверхтяжелом весе (свыше 90,72 кг)

2024 год – настоящее время – чемпион мира по версии WBC.

Сколько у Усика было поражений

На профессиональном ринге Александр Усик остается непобедимым.

Это касается и полупрофессионального бокса. За команду Украинские атаманы в рамках полупрофессиональной Мировой серии бокса он провел шесть боев и во всех одержал победы.

Последний раз боксер проигрывал еще на любительском уровне. Здесь можно вспомнить поражение на ЧМ-2009 года, когда он выиграл бронзу, бронзу ЧЕ-2006 года или Олимпиаду-2008 в Пекине, когда Александр остался без медали.

Путь Усика от любителя до профи

В 2006 году Усик принял участие в чемпионате Европы по боксу, но в полуфинале уступил россиянину Матвею Коробову в весе до 75 кг. После этого он перешел в полутяжелый дивизион.

Мало кто помнит, но Усик участвовал в летних Олимпийских играх-2008, завершив выступления во втором туре после поражения от итальянца Клементе Руссо. После поражения на Играх он выиграл чемпионат Европы и перешел в тяжелую весовую категорию.

В 2011 году Александр завоевал золотую медаль чемпионата мира, одолев в финале азербайджанца Теймура Маммедова. А уже на следующей Олимпиаде-2012 в Лондоне стал олимпийским чемпионом. Кстати, победу он одержал именно над Руссо, которому проиграл в Пекине.

В октябре 2012 года Александр Усик завершил выступления на любительском ринге и подписал контракт с WSB вместе с Василием Ломаченко. В полупрофессиональном боксе оба выступали за клуб Украинские атаманы.

Свой первый бой на профиринге Усик провел 9 ноября 2013 года в весе до 91 кг, а в следующем году украинец выиграл вакантный пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO, одержав победу над боксером из ЮАР Даниэлем Брюером нокаутом.

Этот пояс он защищал в поединках против россиянина Андрея Князева, южноафриканца Джонни Мюллера, кубинца Педро Родригеса. В 2015 году на конгрессе WBO украинцу присвоили звание интерконтинентального боксера года.

В 2018 году Усик в финале турнира WBSS одержал победу над российским боксером Муратом Гасиевым и стал абсолютным чемпионом, завоевав титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA, объединив их с выигранными ранее чемпионскими поясами по версиям WBO и WBC.

В начале 2019 года Усик перешел в супертяжелый вес. В 2021 году в Лондоне он победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и получил четыре пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

27 августа 2023 года Александр Усик победил Дэниеля Дюбуа и сохранил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе. 18 мая украинец нанес первое поражение в карьере Тайсону Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

В июле 2025 года в реванше за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа, завершив бой нокаутом в пятом раунде. Украинец успешно защитил чемпионские пояса WBA, WBC и WBO, а также отобрал у британца титул IBF.

Впрочем, позже Усик отказался от пояса WBO, и теперь владеет титулами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

