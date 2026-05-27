Президент США Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре и заявил о “прекрасном” и даже “безупречном” физическом состоянии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном американским лидером в собственной соцсети Truth Social.

Медицинское обследование Дональда Трампа: что известно

Дональд Трамп подчеркнул, что результаты проверки подтвердили его готовность продолжать исполнение обязанностей президента.

Это уже четвертое медицинское обследование Трампа с момента начала его второй президентской каденции.

Врачи, проводившие медосмотр, подтвердили положительные результаты и готовность президента к дальнейшей работе. Однако у части медицинских экспертов в США возникли сомнения в отдельных аспектах оценки состояния здоровья Трампа, и они призывают к дополнительному вниманию к его самочувствию, пишет издание Independent.

Отметим, что состояние здоровья Дональда Трампа и результаты медосмотра остаются предметом общественной и медийной дискуссии в США, особенно в преддверии его 80-летия.

Сонливость Трампа и риски деменции

Споры о состоянии здоровья Дональда Трампа возникли после репортажа CNN, посвященного его привычкам сна и возможным когнитивным рискам.

Материал телеканала стал вирусным в соцсетях и вызвал резкую реакцию со стороны Белого дома, который отверг все обвинения касательно состояния здоровья президента США.

Так, медицинский аналитик CNN, кардиолог и профессор Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона доктор Джонатан Райнер вместе с ведущей Кейт Болдуан обсудили пригодность Дональда Трампа к исполнению президентских обязанностей накануне очередного медицинского обследования в Военном медицинском центре.

По словам Райнера, у президента наблюдается выраженная дневная сонливость.

Заметили, что он неоднократно засыпал в Овальном кабинете прямо во время встреч.

Медицинский эксперт заявил, что хронические нарушения сна могут быть связаны с повышенным риском деменции у пожилых людей. Кроме того, это вызывает понижение когнитивных функций.

Райнер призвал Белый дом предоставить больше информации о состоянии здоровья президента.

Отдельно он обратил внимание на другие возможные медицинские симптомы, в частности синяки на руках и отеки лодыжек. В Белом доме раньше объясняли это энергичными рукопожатиями и хронической венозной недостаточностью.

Опрос о здоровье Трампа: что думают американцы

Апрельский опрос Washington Post/Ipsos показал, что только 40% американцев считают, что Дональд Трамп обладает достаточной остротой умственных способностей для выполнения обязанностей президента США.

Другое исследование Reuters/Ipsos за тот же период показало, что 51% респондентов считают: когнитивные способности Трампа ухудшились в течение 2025 года и начале 2026-го.

Таким образом, значительная часть американского общества выражает сомнения в его умственном состоянии накануне нового этапа президентского срока.

Напомним, в июле Белый дом сообщил, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность – распространенное заболевание, связанное с отеками ног, но в другом врачи признали состояние здоровья президента отличным.

В октябре прошлого года врач Дональда Трампа заявил, что он находится в “исключительном состоянии здоровья”, а его сердце оказалось примерно на 14 лет моложе биологического возраста.

