Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) на $8,1 млрд.

Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано.

– Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по статье IV Соглашений МВФ, – говорится в сообщении.

По словам Тофано, состоятся дискуссии по макроэкономической политике и ключевым структурным реформам.

По условиям новой программы, Украина обязалась до конца марта принять законы о введении НДС для упрощенцев и на импортные посылки стоимостью до €150.

Впоследствии введение НДС для бизнеса по согласованию с МВФ было отложено на год, а законопроект о налогообложении посылок Верховная Рада провалила 26 мая – как раз накануне визита миссии Фонда.

Из-за затяжной войны МВФ запустил для Украины новую программу EFF общим объемом $8,1 млрд. Она заменила предыдущий четырехлетний план на $15,6 млрд, в рамках которого Киев уже успел получить девять траншей на сумму $10,6 млрд.

Первые $1,5 млрд по новой программе поступили в госбюджет еще в начале марта. В течение года запланировано три пересмотра программы (в июне, сентябре и декабре), успешное прохождение которых позволит привлечь еще около $2,45 млрд тремя траншами.

Общая сумма международной финансовой помощи Украине в рамках новой программы составит $136,5 млрд по базовому сценарию развития событий, а в случае негативного – $146,3 млрд.

