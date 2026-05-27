Миссия МВФ прибыла в Украину для пересмотра программы финансирования
- Миссия МВФ начала встречи с украинскими властями для первого пересмотра новой четырехлетней программы финансирования EFF на сумму $8,1 млрд.
- Стороны обсудят макроэкономическую политику и реформы, хотя накануне визита Верховная Рада провалила одно из обязательств Киева – законопроект о налогообложении импортных посылок.
Миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину для первого пересмотра четырехлетней программы расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) на $8,1 млрд.
Об этом сообщила постоянная представительница МВФ в Украине Пришила Тофано.
Миссия МВФ начала встречи в Украине
– Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по статье IV Соглашений МВФ, – говорится в сообщении.
По словам Тофано, состоятся дискуссии по макроэкономической политике и ключевым структурным реформам.
По условиям новой программы, Украина обязалась до конца марта принять законы о введении НДС для упрощенцев и на импортные посылки стоимостью до €150.
Впоследствии введение НДС для бизнеса по согласованию с МВФ было отложено на год, а законопроект о налогообложении посылок Верховная Рада провалила 26 мая – как раз накануне визита миссии Фонда.
Из-за затяжной войны МВФ запустил для Украины новую программу EFF общим объемом $8,1 млрд. Она заменила предыдущий четырехлетний план на $15,6 млрд, в рамках которого Киев уже успел получить девять траншей на сумму $10,6 млрд.
Первые $1,5 млрд по новой программе поступили в госбюджет еще в начале марта. В течение года запланировано три пересмотра программы (в июне, сентябре и декабре), успешное прохождение которых позволит привлечь еще около $2,45 млрд тремя траншами.
Общая сумма международной финансовой помощи Украине в рамках новой программы составит $136,5 млрд по базовому сценарию развития событий, а в случае негативного – $146,3 млрд.