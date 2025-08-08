В ночь на 8 августа Россия нанесла удар беспилотниками по Харькову – в результате атаки в одном из районов вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

Под ударом дронов также оказалась Шостка в Сумской области, а также Киевская область.

Великобритания начала отказывать беженцам из Украины в постоянном убежище, при этом действующие визы можно продлевать еще на полтора года.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 8 августа – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

В ночь на 8 августа в Харькове прогремели взрывы во время атаки ударных российских дронов на город.

Информацию об атаке дронами Shahed подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Он сообщил, что в результате атаки в Салтовском районе Харькова вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

Атака дронов по Киевской области

Ночью под атакой дронов оказалась также Киевская область, а именно Бучанский район.

Руководитель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате атаки россиян травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Он уточнил, что предварительно они получили незначительные ранения.

Кроме того, в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Также повреждены дома.

Британия меняет политику в отношении украинцев

С начала года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища.

Как пишет BBC, МВД страны в своих рекомендациях аргументирует это тем, что западные области Украины считаются достаточно безопасными, поэтому заявки отклоняются.

Это не означает, что украинцы должны немедленно покинуть территорию Великобритании – действующие визы можно продлевать еще на полтора года.

Трамп опроверг условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп опроверг заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин перед переговорами с ним должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время разговора с журналистами у Трампа спросили, действительно ли Путин должен сначала встретиться с Зеленским, а уже потом – с ним.

В ответ американский лидер ответил кратко: Нет, не нужно.

Перед этим представитель Белого дома в комментарии Politico говорил, что встреча Трампа с Путиным возможна только после того, как диктатор проведет переговоры с Зеленским.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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