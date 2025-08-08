События ночи 8 августа: дроны атаковали Харьков и Киевщину, изминения для беженцев в Британии
В ночь на 8 августа Россия нанесла удар беспилотниками по Харькову – в результате атаки в одном из районов вспыхнул пожар на гражданском предприятии.
Под ударом дронов также оказалась Шостка в Сумской области, а также Киевская область.
Великобритания начала отказывать беженцам из Украины в постоянном убежище, при этом действующие визы можно продлевать еще на полтора года.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 8 августа – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Харькове
- Атака дронов по Киевской области
- Британия меняет политику в отношении украинцев
- Трамп опроверг условие для встречи с Путиным
Взрывы в Харькове
В ночь на 8 августа в Харькове прогремели взрывы во время атаки ударных российских дронов на город.
Информацию об атаке дронами Shahed подтвердил городской голова Игорь Терехов.
Он сообщил, что в результате атаки в Салтовском районе Харькова вспыхнул пожар на гражданском предприятии.
Атака дронов по Киевской области
Ночью под атакой дронов оказалась также Киевская область, а именно Бучанский район.
Руководитель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что в результате атаки россиян травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Он уточнил, что предварительно они получили незначительные ранения.
Кроме того, в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Также повреждены дома.
Британия меняет политику в отношении украинцев
С начала года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища.
Как пишет BBC, МВД страны в своих рекомендациях аргументирует это тем, что западные области Украины считаются достаточно безопасными, поэтому заявки отклоняются.
Это не означает, что украинцы должны немедленно покинуть территорию Великобритании – действующие визы можно продлевать еще на полтора года.
Трамп опроверг условие для встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп опроверг заявления о том, что российский диктатор Владимир Путин перед переговорами с ним должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время разговора с журналистами у Трампа спросили, действительно ли Путин должен сначала встретиться с Зеленским, а уже потом – с ним.
В ответ американский лидер ответил кратко: Нет, не нужно.
Перед этим представитель Белого дома в комментарии Politico говорил, что встреча Трампа с Путиным возможна только после того, как диктатор проведет переговоры с Зеленским.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.