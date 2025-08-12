Смертельное ДТП возле Ровно: о подозрении сообщили правоохранителю

Правоохранителю из Ровно сообщили о подозрении по факту смертельного ДТП вблизи села Бранов 8 августа.

Об этом 12 августа проинформировали в Государственном бюро расследований.

ДТП вблизи села Бранов 8 августа с участием правоохранителя: заявление ГБР

Как отметили в Государственном бюро расследований, смертельное ДТП вблизи села Бранов Ровенского района произошло 8 августа около 17:30.

Тогда правоохранитель не справился с управлением своего авто, выехал на обочину и сбил двух пешеходов.

47-летний мужчина сразу скончался на месте ДТП, а его 34-летний товарищ получил телесные повреждения (угрозы его жизни в данный момент нет).

Сам правоохранитель не пострадал.

Водитель, от которого шел резкий запах алкоголя, категорически отказался от алкотеста. Этот факт подтвержден в акте медиков.

Назначен ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства ДТП вблизи села Бранов 8 августа, а также подтвердить или опровергнуть факт алкогольного опьянения.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство.

Правоохранителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Источник : ГБР

