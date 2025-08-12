Смертельна ДТП біля Рівного: про підозру повідомили правоохоронцю

Правоохоронцю з Рівного повідомили про підозру за фактом смертельної ДТП поблизу села Бранів 8 серпня.

Про це 12 серпня поінформували в Державному бюро розслідувань.

ДТП поблизу села Бранів 8 серпня за участі правоохоронця: заява ДБР

Як зауважили в Державному бюро розслідувань, смертельна ДТП поблизу села Бранів Рівненського району сталася 8 серпня близько 17:30.

Тоді правоохоронець не впорався з керуванням свого авто, виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів.

47-річний чоловік одразу помер на місці ДТП, а його 34-річний товариш дістав тілесні ушкодження (загрози його життю наразі немає).

Сам правоохоронець не постраждав.

Водій, від якого йшов різкий запах алкоголю, категорично відмовився від алкотесту. Цей факт засвідчено в акті медиків.

Наразі призначено низку експертиз, які мають встановити всі обставини ДТП поблизу села Бранів 8 серпня, а також підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті потерпілого).

Згідно з чинним законодавством, підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення без права керувати транспортними засобами протягом трьох років.

Джерело : ДБР

