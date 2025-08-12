Удары по Павлограду корректировал местный безработный – СБУ
- Безработный из Павлограда по заданию врага находил и фотографировал позиции ВСУ.
- Он также выявлял направление движения и количество эшелонов Сил обороны.
- Агента РФ задержали, когда он установил телефон с камерой напротив ж/д путей.
- Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области 30-летнего безработного, который по заданию оккупантов корректировал удары по Павлограду и отслеживал движение эшелонов Сил обороны.
Агент РФ корректировал удары по Павлограду
По материалам дела, после вербовки в Telegram-каналах, где предатель искал легких заработков, перед ним была поставлена задача обходить прифронтовой город и его окрестности, сфотографировать запасные командные пункты украинских защитников и расположение комплексов противовоздушной обороны ВСУ.
Кроме того, злоумышленник должен был помочь оккупантам выявлять грузовые эшелоны Сил обороны, определять их количество, вооружение и направления движения.
Для этого он установил напротив путей телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, которые замаскировал в коробку из-под сока.
Сотрудники СБУ задержали информатора, когда он прятал шпионское устройство возле железнодорожной линии.
Также Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.