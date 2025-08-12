Укр Рус
Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

Удары по Павлограду корректировал местный безработный – СБУ

Главное
  • Безработный из Павлограда по заданию врага находил и фотографировал позиции ВСУ.
  • Он также выявлял направление движения и количество эшелонов Сил обороны.
  • Агента РФ задержали, когда он установил телефон с камерой напротив ж/д путей.
  • Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.
наводив удари по Павлограду
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области 30-летнего безработного, который по заданию оккупантов корректировал удары по Павлограду и отслеживал движение эшелонов Сил обороны.

Агент РФ корректировал удары по Павлограду

По материалам дела, после вербовки в Telegram-каналах, где предатель искал легких заработков, перед ним была поставлена задача обходить прифронтовой город и его окрестности, сфотографировать запасные командные пункты украинских защитников и расположение комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме того, злоумышленник должен был помочь оккупантам выявлять грузовые эшелоны Сил обороны, определять их количество, вооружение и направления движения.

Для этого он установил напротив путей телефонную камеру с павербанком и удаленным доступом для куратора, которые замаскировал в коробку из-под сока.

Сотрудники СБУ задержали информатора, когда он прятал шпионское устройство возле железнодорожной линии.

Также Служба безопасности провела спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник: СБУ

