Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Удари по Павлограду коригував місцевий безробітний – СБУ

Головне
  • Безробітний із Павлограда за завданням ворога знаходив і фотографував позиції ЗСУ.
  • Він також виявляв напрямок руху і кількість ешелонів Сил оборони.
  • Агента РФ затримали, коли він встановив телефон із камерою навпроти залізничних колій.
  • Зраднику загрожує до 12 років в'язниці.
наводив удари по Павлограду
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Дніпропетровській області 30-річного безробітного, який за завданням окупантів коригував удари по Павлограду і відстежував рух ешелонів Сил оборони.

Агент РФ коригував удари по Павлограду

За матеріалами справи, після вербування в Telegram-каналах, де зрадник шукав легких заробітків, перед ним було поставлено завдання обходити прифронтове місто та його околиці, фотографувати запасні командні пункти українських захисників і розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, зловмисник повинен був допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння і напрямки руху.

Зараз дивляться

Для цього він встановив навпроти колій телефонну камеру з повербанком і віддаленим доступом для куратора, які замаскував в коробку з-під соку.

Співробітники СБУ затримали інформатора, коли він ховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Також Служба безпеки провела спецзаходи для забезпечення безпеки локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Читайте також
Вчинили теракт на замовлення РФ: СБУ затримала двох підлітків у Житомирі
Теракт у Житомирі 5 серпня

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніПавлоградРосійська агресіяШпигуни
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь