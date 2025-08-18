Взрывы в Харькове: дроны ударили по многоэтажке, среди жертв и раненых – дети

Взрывы в Харькове прогремели в ночь на 18 августа — город атаковали вражеские дроны

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 18 августа: что известно

Взрывы в Харькове сегодня услышали около 5 утра. Российские войска атаковали дронами-камикадзе Индустриальный район города.

Сейчас смотрят

Четыре ударных БПЛА типа Герань-2 попали в пятиэтажный жилой дом, вызвав пожар.

Ударом были разрушены перекрытия, а под завалами оказались люди.

В двух подъездах дома горели квартиры: со второго по четвертый этаж, а также последний этаж другого подъезда.

Как отметили в Нацполиции Харьковской области, пожар уничтожил имущество жителей, а в результате удара загорелись и автомобили рядом.

Кроме того, во время ночной атаки в Индустриальном районе Харькова повреждены по меньшей мере шесть жилых домов и более 15 автомобилей. Один беспилотник упал на землю и повредил торговые киоски.

По официальным данным областной военной администрации, взрывы в Харькове 18 августа унесли жизни четырех человек, среди них — 1,5-летняя девочка.

Еще 18 человек пострадали, среди них шестеро детей.

Как заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в городе продолжается аварийно-спасательная операция, на месте работают все службы. Пятеро человек считаются пропавшими, они могут находиться под завалами.

Напомним, что накануне, 17 августа, враг нанес удар баллистической ракетой по Индустриальному району Харькова.

Прилет произошел во дворах жилых многоэтажек.

По словам Игоря Терехова, в результате взрыва в Харькове повреждены по меньшей мере шесть домов — в них выбиты окна и разрушены квартиры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 272-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.