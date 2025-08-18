Вибухи у Харкові: дрони вдарили по багатоповерхівці, серед жертв і поранених – діти

Вибухи в Харкові пролунали в ніч на 18 серпня — місто атакували ворожі дрони.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 18 серпня: що відомо

Вибухи у Харкові сьогодні почули близько 5-ї ранку. Російські війська атакували дронами-камікадзе Індустріальний район міста.

Зараз дивляться

Четверо ударних БпЛА типу Герань-2 влучили у п’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу.

Ударом було зруйновано перекриття, а під завалами опинилися люди.

У двох під’їздах будинку горіли квартири: з другого по четвертий поверх, а також останній поверх іншого під’їзду.

Як зазначили у Нацполіції Харківської області, пожежа знищила майно мешканців, а внаслідок удару зайнялися й автомобілі поруч.

Крім того, під час нічної атаки в Індустріальному районі Харкова пошкоджено щонайменше шість житлових будинків та понад 15 автомобілів. Один безпілотник впав на землю й пошкодив торгові кіоски.

За офіційними даними обласної військової адміністрації, вибухи в Харкові 18 серпня забрали життя чотирьох людей, серед них — 1,5-річна дівчинка.

Ще 18 осіб постраждали, серед них шестеро дітей.

Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у місті триває аварійно-рятувальна операція, на місці працюють всі служби. П’ятеро людей наразі вважаються зниклими, вони можуть перебувати під завалами.

Нагадаємо, що напередодні, 17 серпня, ворог вдарив балістичною ракетою по Індустріальному району Харкова.

Прильот стався у дворах житлових багатоповерхівок.

За словами Ігоря Терехова, унаслідок вибуху в Харкові пошкодив щонайменше шість будинків — у них вибиті вікна та зруйновані квартири.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 272-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.