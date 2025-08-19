Укр Рус
Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Взрывы в Кременчуге и Лубнах: повреждены админздания энергообъектов, люди без света

перебої зі світлом у Кривому Розі
Фото: Unsplash

Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня ночью стали следствием комбинированного удара по Полтавской области.

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня ночью: что известно

После взрывов в Кременчуге и Лубнах в атакованных районах зафиксировано попадание и падение обломков.

В результате ударов повреждены административные здания предприятий энергетического сектора в обоих местах.

Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня привели к сбоям в энергосети региона.

В частности, в Лубенском районе без электроснабжения остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и энергетики, которые проводят аварийно-восстановительные работы, обследуют повреждения и восстанавливают подачу света.

По предварительным данным, люди во время этой атаки не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Події ночі 19 серпня

