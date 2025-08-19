Взрывы в Кременчуге и Лубнах: повреждены админздания энергообъектов, люди без света
Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня ночью стали следствием комбинированного удара по Полтавской области.
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня ночью: что известно
После взрывов в Кременчуге и Лубнах в атакованных районах зафиксировано попадание и падение обломков.
В результате ударов повреждены административные здания предприятий энергетического сектора в обоих местах.
Взрывы в Кременчуге и Лубнах сегодня привели к сбоям в энергосети региона.
В частности, в Лубенском районе без электроснабжения остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов.
Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и энергетики, которые проводят аварийно-восстановительные работы, обследуют повреждения и восстанавливают подачу света.
По предварительным данным, люди во время этой атаки не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.
