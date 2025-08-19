Вибухи у Кременчуці та Лубнах: пошкоджено адмінбудівлі енергооб’єктів, люди без світла
Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні вночі стали наслідком комбінованого удару по Полтавській області.
Про це повідомив в.о. очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні вночі: що відомо
Після вибухів у Кременчуці та Лубнах в атакованих районах зафіксовано влучання та падіння уламків.
Унаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору в обох локаціях.
Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні спричинили збої в енергомережі регіону.
Зокрема, у Лубенському районі без електропостачання залишилися 1 471 побутовий і 119 юридичних абонентів.
Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС і енергетики, які проводять аварійно-відновлювальні роботи, обстежують пошкодження та відновлюють подачу світла.
За попередніми даними, люди під час цієї атаки не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.