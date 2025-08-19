Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Чи може РФ захопити Донецьку область: в ISW оцінили шанси окупантів
Терміново
Терміново
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Вибухи у Кременчуці та Лубнах: пошкоджено адмінбудівлі енергооб’єктів, люди без світла

перебої зі світлом у Кривому Розі
Фото: Unsplash

Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні вночі стали наслідком комбінованого удару по Полтавській області.

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні вночі: що відомо

Після вибухів у Кременчуці та Лубнах в атакованих районах зафіксовано влучання та падіння уламків.

Зараз дивляться

Унаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору в обох локаціях.

Вибухи у Кременчуці та Лубнах сьогодні спричинили збої в енергомережі регіону.

Зокрема, у Лубенському районі без електропостачання залишилися 1 471 побутовий і 119 юридичних абонентів.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС і енергетики, які проводять аварійно-відновлювальні роботи, обстежують пошкодження та відновлюють подачу світла.

За попередніми даними, люди під час цієї атаки не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі 19 серпня: історична зустріч у США, вибухи у Кременчуці та Лубнах
Події ночі 19 серпня

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухПолтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь