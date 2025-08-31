Около 12:20 прогремел взрыв в Чернигове.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв в Чернигове сегодня, 31 августа: что известно

В Воздушных силах в 11:18 зафиксировали вражеские ударные дроны, а в 11:32 наши военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Сейчас смотрят

Местные жители сообщали, что над Черниговом кружил российский беспилотник.

Сейчас ждем официальную информацию от местной военной администрации.

Атака дронов на Черниговскую область 31 августа

По данным Черниговской областной военной администрации, утром россияне ударными дронами поразили объект гражданской критической инфраструктуры в Нежинском районе. Без электричества остались более 30 тыс. домохозяйств и часть Нежина.

По состоянию на 10:30 электроснабжение восстановили для городской больницы и объектов местного водоканала. Работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.