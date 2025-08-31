Близько 12:20 пролунав вибух у Чернігові.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Вибух у Чернігові сьогодні, 31 серпня: що відомо

У Повітряних силах об 11:18 зафіксували ворожі ударні дрони, а об 11:32 наші військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Зараз дивляться

Місцеві жителі повідомляли, що над Черніговом кружляв російський безпілотник.

Наразі чекаємо офіційну інформацію від місцевої військової адміністрації.

Атака дронів на Чернігівщину 31 серпня

За даними Чернігівської обласної військової адміністрації, вранці росіяни ударними дронами поцілили в об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики лишилися понад 30 тис. домогосподарств та частина Ніжина.

Станом на 10:30 електропостачання поновили для міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу. Роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.