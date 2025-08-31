Утром 31 августа российские войска атаковали Нежин в Черниговской области.

Ударный дрон попал в предприятие критической инфраструктуры. Город остался без воды и света.

Взрывы в Нежине: последствия

Как пишет Суспільне, взрывы в Нежине слышали примерно в 9 утра.

В Нежинском городском совете сообщили, что попадание произошло в объект критической инфраструктуры на территории общины.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате падения БпЛА повреждены линии электропередач. В городе временно отсутствует свет и водоснабжение.

В горсовете добавили, что в связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику:

утро — с 10:00 до 12:00;

если к вечеру электроснабжение не восстановится, то вечером — с 17:00 до 21:00.

Жителей Нежина просят срочно сделать запасы воды.

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по состоянию на 10:30 электроснабжение городской больницы, объектов местного водоканала восстановлено. Работы продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

