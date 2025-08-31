Взрывы в Нежине: город без света и воды после атаки дрона
Утром 31 августа российские войска атаковали Нежин в Черниговской области.
Ударный дрон попал в предприятие критической инфраструктуры. Город остался без воды и света.
Взрывы в Нежине: последствия
Как пишет Суспільне, взрывы в Нежине слышали примерно в 9 утра.
В Нежинском городском совете сообщили, что попадание произошло в объект критической инфраструктуры на территории общины.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате падения БпЛА повреждены линии электропередач. В городе временно отсутствует свет и водоснабжение.
В горсовете добавили, что в связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет обеспечиваться генераторами по следующему графику:
- утро — с 10:00 до 12:00;
- если к вечеру электроснабжение не восстановится, то вечером — с 17:00 до 21:00.
Жителей Нежина просят срочно сделать запасы воды.
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что по состоянию на 10:30 электроснабжение городской больницы, объектов местного водоканала восстановлено. Работы продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.
