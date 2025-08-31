Утром прогремел взрыв в Днепре.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрыв в Днепре сегодня, 31 августа: что известно

Перед взрывом в Днепре Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

На данный момент нет официальной информации о последствиях взрыва в Днепре. Над городом работают разведывательные БПЛА.

Атаки на Днепропетровскую область

Россияне не прекращают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, за прошедшие сутки враг атаковал Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины Никопольского района.

Пострадал 46-летний мужчина, он в больнице. Взрывами повреждены два многоквартирных дома, семь частных, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена. Задело также два гаража, линии электропередач и газопроводы.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне нанесли удары дронами по Синельниковому. Там возник пожар.

В Покровской поселковой общине ранения получила 58-летняя женщина.

Ночью силы ПВО уничтожили над областью 11 вражеских БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушное командование Запад

