Взрыв в Днепре прогремел после предупреждения о баллистике
Утром прогремел взрыв в Днепре.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Взрыв в Днепре сегодня, 31 августа: что известно
Перед взрывом в Днепре Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
На данный момент нет официальной информации о последствиях взрыва в Днепре. Над городом работают разведывательные БПЛА.
Атаки на Днепропетровскую область
Россияне не прекращают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, за прошедшие сутки враг атаковал Марганецкую, Покровскую, Червоногригоровскую и Мировскую общины Никопольского района.
Пострадал 46-летний мужчина, он в больнице. Взрывами повреждены два многоквартирных дома, семь частных, семь хозяйственных построек, еще одна – уничтожена. Задело также два гаража, линии электропередач и газопроводы.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне нанесли удары дронами по Синельниковому. Там возник пожар.
В Покровской поселковой общине ранения получила 58-летняя женщина.
Ночью силы ПВО уничтожили над областью 11 вражеских БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 285-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушное командование Запад