Взрывы в Днепре: ВСУ предупредили об угрозе баллистики из Крыма
Мощные взрывы в Днепре прогремели вечером в субботу, 13 сентября, после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики из Крыма.
Взрывы в Днепре вечером 13 сентября — какие последствия
Информацию о мощных взрывах в Днепре сообщили украинские журналисты с места событий.
Перед взрывами в Днепре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
Вскоре украинские военные зафиксировали скоростную цель на Запорожье, после чего призвали жителей Днепра немедленно перейти в укрытие.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
