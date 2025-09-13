Мощные взрывы в Днепре прогремели вечером в субботу, 13 сентября, после объявления воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистики из Крыма.

Взрывы в Днепре вечером 13 сентября — какие последствия

Информацию о мощных взрывах в Днепре сообщили украинские журналисты с места событий.

Перед взрывами в Днепре в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Вскоре украинские военные зафиксировали скоростную цель на Запорожье, после чего призвали жителей Днепра немедленно перейти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 298-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

