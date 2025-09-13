Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли ввечері у суботу, 13 вересня, після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістики з Криму.

Вибухи у Дніпрі ввечері 13 вересня – які наслідки

Інформацію про потужні вибухи у Дніпрі повідомили українські журналісти з місця подій.

Перед вибухами у Дніпрі у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Згодом українські військові зафіксували швидкісну ціль на Запоріжжі, після чого закликали жителів Дніпра негайно перейти в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 298-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

