Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
НАБУ провело обшук у співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча – ЗМІ
Головне
- Детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча.
- Слідчі дії відбулися вранці 10 листопада у Києві, подробиці поки не розкриваються.
- За кілька годин до обшуку Міндіч залишив територію України, повідомили джерела.
Детективи НАБУ провели обшук у співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча. Він залишив Україну за кілька годин до слідчих дій.
НАБУ проводить обшуки у Міндіча
Вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії Квартал 95, близького соратника президента Володимира Зеленського – Тимура Міндіча.
Про це Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах.
За інформацією співрозмовників видання, слідчі дії відбуваються у Києві. Інших подробиць наразі не розголошують.
Також, як повідомили джерела видання, Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада — за кілька годин до того, як детективи НАБУ розпочали обшук.
НАБУ поки не дає офіційних коментарів.
Новина оновлюється…
