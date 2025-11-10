Детективи НАБУ провели обшук у співвласника Кварталу 95 Тимура Міндіча. Він залишив Україну за кілька годин до слідчих дій.

НАБУ проводить обшуки у Міндіча

Вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії Квартал 95, близького соратника президента Володимира Зеленського – Тимура Міндіча.

Про це Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах.

За інформацією співрозмовників видання, слідчі дії відбуваються у Києві. Інших подробиць наразі не розголошують.

Також, як повідомили джерела видання, Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада — за кілька годин до того, як детективи НАБУ розпочали обшук.

НАБУ поки не дає офіційних коментарів.

