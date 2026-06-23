График поставок средств противовоздушной обороны является ключевым для Украины. Есть персональная ответственность дипломатов по всем направлениям такого сотрудничества с партнерами. Все украинские представители должны сосредоточиться на усилении ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 23 июня 2026 года.

Зеленский о графике поставок ПВО

– На днях были подробные совещания с дипломатической командой по большинству мероприятий до августа. Многое будет активностей. Самое главное, чтобы Украина получала средства ПВО именно так, как нужно и именно так, как наши партнеры обещают, – сказал Зеленский.

По его словам, график поставок ПВО – ключевой для Украины. Он отметил, что есть персональная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого сотрудничества Украины с партнерами.

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По мнению президента, на этом должны сосредоточиться команда правительства, Министерство иностранных дел и Минобороны Украины.

Как утверждает Зеленский, нужны результаты для Сил обороны.

– Хорошо поставлена ​​работа по производству в Украине и вместе с партнерами оружия для наших дальнобойных санкций и наших вполне справедливых ответов средней дальности по оккупанту. Каждый день видно, что украинская точность работает, – обратил внимание он.

Президент Украины поблагодарил всех привлеченных сил: СБС, Силы специальных операций, СБУ, ГУР и другие подразделения.

Как утверждает Зеленский, каждая другая форма давления на Россию должна работать и дальше ради мира.

– Уже большинство в России выдвигает претензию Путину, что его войне не видна ни конца ни края. Все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть. Это не просто “камни с неба”, а их война должна закончиться. Нужны реальные переговоры, Украина дала все предложения по этому поводу, – подчеркнул президент.

Зеленский о реализации договоренностей на саммите G7

По мнению Зеленского, продолжается работа по реализации договоренностей саммита G7, который состоялся недавно.

– Мы готовимся к мероприятиям, которые пройдут на этой неделе и дальше. Сегодня мы подробно обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко задачу на Конференцию по восстановлению Украины, которая начнется в Гданьске, – сказал он.

Важно, чтобы был конструктив в отношениях с Польшей. Президент выразил благодарность всем партнерам – каждому, кто остается с Украиной и подготовил на встрече в Гданьске содержательные вещи.

Премьер-министр Свириденко возглавит украинскую делегацию, уточнил Зеленский.

Кроме этого сегодня отмечается день Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины, который является одним из сильнейших подразделений.

– Именно Центр спецопераций Альфа сейчас лидер по поражениям врага – это четкие данные. На фронте не менее 20% поражений российских сил благодаря Альфе. Реально героическое подразделение, – резюмировал президент.

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