График поставок ПВО является ключевым: Зеленский заявил об ответственности дипломатов
- В вечернем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что график поставок ПВО является ключевым для Украины, заявив о персональной ответственности дипломатов и профильных министерств за это направление.
- Президент отметил работу дальнобойного оружия по российским оккупантов, сообщил о подготовке делегации во главе с Юлией Свириденко к Конференции по восстановлению в Гданьске и поздравил бойцов ЦСО Альфа СБУ.
График поставок средств противовоздушной обороны является ключевым для Украины. Есть персональная ответственность дипломатов по всем направлениям такого сотрудничества с партнерами. Все украинские представители должны сосредоточиться на усилении ПВО.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 23 июня 2026 года.
Зеленский о графике поставок ПВО
– На днях были подробные совещания с дипломатической командой по большинству мероприятий до августа. Многое будет активностей. Самое главное, чтобы Украина получала средства ПВО именно так, как нужно и именно так, как наши партнеры обещают, – сказал Зеленский.
По его словам, график поставок ПВО – ключевой для Украины. Он отметил, что есть персональная ответственность дипломатов по всем направлениям именно такого сотрудничества Украины с партнерами.
По мнению президента, на этом должны сосредоточиться команда правительства, Министерство иностранных дел и Минобороны Украины.
Как утверждает Зеленский, нужны результаты для Сил обороны.
– Хорошо поставлена работа по производству в Украине и вместе с партнерами оружия для наших дальнобойных санкций и наших вполне справедливых ответов средней дальности по оккупанту. Каждый день видно, что украинская точность работает, – обратил внимание он.
Президент Украины поблагодарил всех привлеченных сил: СБС, Силы специальных операций, СБУ, ГУР и другие подразделения.
Как утверждает Зеленский, каждая другая форма давления на Россию должна работать и дальше ради мира.
– Уже большинство в России выдвигает претензию Путину, что его войне не видна ни конца ни края. Все нынешние сложности для россиян должны их приближать к мысли, что их война есть. Это не просто “камни с неба”, а их война должна закончиться. Нужны реальные переговоры, Украина дала все предложения по этому поводу, – подчеркнул президент.
Зеленский о реализации договоренностей на саммите G7
По мнению Зеленского, продолжается работа по реализации договоренностей саммита G7, который состоялся недавно.
– Мы готовимся к мероприятиям, которые пройдут на этой неделе и дальше. Сегодня мы подробно обсудили с премьер-министром Юлией Свириденко задачу на Конференцию по восстановлению Украины, которая начнется в Гданьске, – сказал он.
Важно, чтобы был конструктив в отношениях с Польшей. Президент выразил благодарность всем партнерам – каждому, кто остается с Украиной и подготовил на встрече в Гданьске содержательные вещи.
Премьер-министр Свириденко возглавит украинскую делегацию, уточнил Зеленский.
Кроме этого сегодня отмечается день Центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины, который является одним из сильнейших подразделений.
– Именно Центр спецопераций Альфа сейчас лидер по поражениям врага – это четкие данные. На фронте не менее 20% поражений российских сил благодаря Альфе. Реально героическое подразделение, – резюмировал президент.