Атака на Киев: разрушения в нескольких районах, есть жертва и пострадавшие

В результате ночной атаки на Киев погиб один человек, еще семь получили ранения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

Атака на Киев 25 ноября: что известно

Во время атаки на Киев в Печерском районе вражеский дрон попал в 22-этажный жилой дом на уровне 4-5 этажей.

В результате удара разрушены конструкции 4, 5 и частично 7 этажей.

Пожар, возникший на пятом этаже, уже ликвидирован.

Из этого дома спасатели эвакуировали маломобильного человека, сейчас продолжается разбор поврежденных элементов здания.

В Днепровском районе столицы зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом.

Удар привел к разрушению и пожару на 6-7 этажах. В результате погиб один человек.

Пятеро киевлян получили ранения, еще 17 жителей спасены, среди них трое детей.

В настоящее время пожар, возникший на месте удара, локализован.

Спасатели проводят окончательное тушение и проверяют завалы, чтобы исключить наличие возможных пострадавших.

Также в районе зафиксировано попадание в гаражные помещения. Там возник пожар площадью около 50 кв. м, а разрушения охватили примерно 400 кв. м территории.

Разбор завалов и ликвидация последствий продолжаются.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

В целом, во время атаки на Киев 25 ноября, отмечают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, спасено 18 человек, среди них трое детей.

В Святошинском районе частично разрушено нежилое помещение.

По предварительной информации, под завалами могут быть люди.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, что первые взрывы в Киеве прогремели около 01:00 25 ноября, когда враг атаковал столицу дронами и баллистикой.

Около семи утра в столице снова стало громко. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении в направлении города крылатых, корректируемых авиационных и аэробаллистических ракет, в частности Х-47М Кинжал.

Отметим, что в ночь на 25 ноября подверглись атаке также Броварской, Белоцерковский и Вышгородский районы Киевской области.

В Белой Церкви поврежден многоэтажный дом, четыре дома рядом разрушены полностью.

Пострадала 14-летняя девочка.

В настоящее время продолжается разбор завалов в поврежденных жилых зданиях.

