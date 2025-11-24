Взрывы в Киеве прогремели ночью 25 ноября. Работает противовоздушная оборона, столица находится под комбинированной атакой ракет и дронов.

Взрывы в Киеве 25 ноября: какие последствия

— В Киеве раздаются взрывы. Работают силы ПВО, — написал городской глава Виталий Кличко.

Начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко заявил об угрозе удара баллистикой и призвал киевлян оставаться в укрытиях.

— В воздухе вражеские Шахеды и крылатые ракеты. Также есть угроза пусков баллистики и Кинжалов. По вражеским целям работает ПВО, — сообщил он.

Позже Ткаченко добавил, что зафиксированы последствия атаки в Дарницком районе.

В 1:47 Кличко сообщил о повторных взрывах в Киеве. По его словам, вражеская атака продолжается, ракеты находятся над городом. В некоторых районах есть проблемы с энергоснабжением.

Есть попадания обломков в жилой дом на Печерске. На уровне 6-7 этажей пожар. Экстренные службы направляются на место.

Также, по информации мэра, вспыхнул пожар в 22-этажном жилом доме на уровне 4-5 этажей в Печерском районе.

Из дома происходит эвакуация жителей, разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар.

В Днепровском районе в результате атаки вспыхнул пожар в жилом 9-этажном доме на верхних этажах.

В Минэнерго заявили, что продолжается массированная комбинированная атака врага на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики начнут оценку последствий и восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В Киевской ОВА заявили о движении вражеских беспилотников и работе ПВО.

В Белой Церкви в результате атаки пострадала девушка 14 лет. Предварительно у нее ранение спины. Также есть информация о повреждении в городе многоэтажки.

Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в Черниговской области, которые держали курс на Киев.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Киев ударными дронами и ракетами. В результате атаки погибли семь человек. Пострадали пять человек, из которых один ребенок.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, во время ночной атаки на Украину 14 ноября российские оккупанты применили около 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистических и аэробаллистических.

