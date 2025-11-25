Унаслідок нічної атаки на Київ загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС України.

Атака на Київ 25 листопада: що відомо

Під час атаки на Київ у Печерському районі ворожий дрон влучив у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4–5 поверхів.

Зараз дивляться

Унаслідок удару зруйновано конструкції 4, 5 і частково 7 поверхів.

Пожежу, що виникла на п’ятому поверсі, вже ліквідували.

З цього будинку рятувальники евакуювали маломобільну людину, зараз триває розбір пошкоджених елементів будівлі.

У Дніпровському районі столиці зафіксовано влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок.

Удар спричинив руйнування та пожежу на 5–8 поверхах. Унаслідок цього загинули дві людини.

П’ятеро киян дістали поранення, ще 17 мешканців врятовано, серед них троє дітей.

Наразі пожежу, що виникла на місці удару, локалізовано.

Рятувальники проводять остаточне гасіння та перевіряють завали, аби виключити наявність імовірних постраждалих.

Також у районі зафіксовано влучання в гаражні приміщення. Там виникла пожежа площею близько 50 кв. м, а руйнування охопили приблизно 400 кв. м території.

Розбір завалів і ліквідація наслідків тривають.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Загалом, під час атаки на Київ 25 листопада, зауважують у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, врятовано 18 людей, серед них троє дітей.

У Святошинському районі частково зруйновано нежитлове приміщення.

За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Триває пошуково-рятувальна робота.

Нагадаємо, що перші вибухи в Києві пролунали близько 01:00 25 листопада, коли ворог атакував столицю дронами та балістикою.

Близько сьомої ранку у столиці знову стало гучно. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух у напрямку міста крилатих, керованих авіаційних та аеробалістичних ракет, зокрема Х-47М Кинджал.

Зауважимо, що вночі проти 25 листопада зазнали атаки також Броварський, Білоцерківський та Вишгородський райони Київській області.

У Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівку, чотири будинки поряд зруйновані повністю.

Постраждала 14-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 371-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.