В НАТО есть несколько союзников, которые выступают против членства Украины в блоке.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя пункт мирного плана об отказе Украины от евроатлантической перспективы.

Несколько союзников НАТО против вступления Украины

— Сейчас у нас есть несколько союзников, которые прямо заявляют, что мы против вступления Украины в НАТО. Конечно, у нас также были формулировки с Вашингтонского саммита в прошлом году, где говорилось об необратимости ее пути в НАТО. Так что это одна реальность. Но есть также реальность, в которой несколько союзников сказали, что выступают против членства Украины в НАТО, — отметил Рютте.

Чиновник подчеркнул, что с учетом этого особенно важно предоставить Украине гарантии безопасности в рамках возможного мирного урегулирования, чтобы предотвратить повторную попытку нападения России.

Сейчас смотрят

Последствия для Путина в случае повторного нападения на Украину

На вопрос, можно ли доверять Владимиру Путину, который уже неоднократно атаковал Украину, Рютте ответил, что, будучи еще премьером Нидерландов, работал с президентом РФ до оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году, но “перестал пытаться понять этого парня”.

— Но я знаю одну вещь о россиянах в целом и о Путине в частности. Каждый раз, когда заключаете соглашение, должны убедиться, что в его интересах его соблюдать. Поэтому важно, чтобы, когда будет достигнуто мирное соглашение по Украине, он никогда больше не пытался напасть на Украину. Он не станет этого делать, если будет знать, что последствия для него будут разрушительными, если он попытается снова вторгнуться в Украину после длительного прекращения огня или, еще лучше, мирного соглашения, – подчеркнул Рютте.

Комментируя возможные последствия для Путина в случае нового нападения после мирного урегулирования войны, продолжающейся с 2022 года, генеральный секретарь НАТО отметил, что они “зависят от результатов переговоров сейчас”.

Рютте подчеркнул коллективные усилия союзников по обеспечению гарантий безопасности для Украины и ее Вооруженных сил.

— У вас будут Вооруженные силы Украины и гарантии безопасности, и в этой комбинации мы должны обеспечить, чтобы Путин понял: он никогда больше не сможет сделать это снова, – резюмировал Рютте.

Напомним, по данным СМИ, в первом варианте мирного плана речь шла о том, что Украина должна закрепить неприсоединение к НАТО и отказ от членства в альянсе в своей Конституции, а альянс должен также задекларировать это, а численность Вооруженных сил Украины будет ограничена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.