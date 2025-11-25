Взрывы в Белой Церкви Киевской области прогремели во время массированной атаки на область дронами и ракетами

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и ГСЧС Украины.

Взрывы в Белой Церкви 25 ноября: что известно

По предварительным данным, в результате взрывов в Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом, еще четыре — разрушены полностью.

Спасатели эвакуировали 46 человек.

На данный момент известно об одной пострадавшей — это 14-летняя девочка. У нее ранение спины.

Оперативные службы работают на месте.

Для обогрева людей развернуты палатки ГСЧС и Общества Красного Креста — население получает всю необходимую помощь.

Также на месте работают психологи ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 25 ноября враг атаковал Киев баллистикой и дронами.

В результате атаки на Киев погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 371 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

