Взрывы в Белой Церкви: ранена 14-летняя девочка, разрушены дома
Взрывы в Белой Церкви Киевской области прогремели во время массированной атаки на область дронами и ракетами
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник и ГСЧС Украины.
Взрывы в Белой Церкви 25 ноября: что известно
По предварительным данным, в результате взрывов в Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом, еще четыре — разрушены полностью.
Спасатели эвакуировали 46 человек.
На данный момент известно об одной пострадавшей — это 14-летняя девочка. У нее ранение спины.
Оперативные службы работают на месте.
Для обогрева людей развернуты палатки ГСЧС и Общества Красного Креста — население получает всю необходимую помощь.
Также на месте работают психологи ГСЧС.
Напомним, что в ночь на 25 ноября враг атаковал Киев баллистикой и дронами.
В результате атаки на Киев погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 371 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.