На Подоле в Киеве людей не пустили в укрытие: полиция выясняет обстоятельства
В Киеве полиция проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе во время воздушной тревоги.
Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила полиция Киева в социальных сетях.
В Киеве не пустили людей в укрытие
– Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не пускала жителей в часть укрытия, – сообщили в полиции.
Сотрудники патрульной полиции отреагировали на инцидент и прибыли на место происшествия.
Правоохранители установили участников инцидента.
Как отметили в полиции Киева, конфликт между гражданами был урегулирован.
В то же время в полиции Киева добавили, что продолжается проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и дается правовая оценка действиям участников.
В ночь на 25 ноября 2026 года российские войска нанесли по Киеву массированный ракетно-дроновый удар. Погибли шесть человек. В Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажные дома.
Утром 25 ноября россияне повторно атаковали столицу, зафиксировано попадание в Святошинском районе.