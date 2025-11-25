В Киеве полиция проверяет информацию об ограничении доступа к укрытию в Подольском районе во время воздушной тревоги.

Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила полиция Киева в социальных сетях.

В Киеве не пустили людей в укрытие

– Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в помещении одной из библиотек Подольского района женщина якобы не пускала жителей в часть укрытия, – сообщили в полиции.

Сотрудники патрульной полиции отреагировали на инцидент и прибыли на место происшествия.

Сейчас смотрят

Правоохранители установили участников инцидента.

Как отметили в полиции Киева, конфликт между гражданами был урегулирован.

В то же время в полиции Киева добавили, что продолжается проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и дается правовая оценка действиям участников.

В ночь на 25 ноября 2026 года российские войска нанесли по Киеву массированный ракетно-дроновый удар. Погибли шесть человек. В Печерском и Днепровском районах повреждены многоэтажные дома.

Утром 25 ноября россияне повторно атаковали столицу, зафиксировано попадание в Святошинском районе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.