На Подолі у Києві людей не пустили до укриття: поліція з’ясовує обставини
У Києві поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі під час повітряної тривоги.
Про це у вівторок, 25 листопада, повідомила поліція Києва у соціальних мережах.
У Києві не пустили людей в укриття
– Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття, – повідомили у поліції.
Працівники патрульної поліції відреагували на інцидент та прибули на місце події.
Правоохоронці встановили учасників інциденту.
Як зазначили у поліції Києва, конфлікт між громадянами було врегульовано.
Водночас у поліції Києва додали, що триває перевірка, з’ясовуються усі обставини події та надається правова оцінка діям учасників.
У ніч на 25 листопада 2026 року російські війська завдали по Києву масованого ракетно-дронового удару. Загинули шестеро людей. У Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатоповерхівки.
Вранці 25 листопада росіяни повторно атакували столицю, зафіксовано влучання у Святошинському районі.