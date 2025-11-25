У Києві поліція перевіряє інформацію щодо обмеження доступу до укриття у Подільському районі під час повітряної тривоги.

Про це у вівторок, 25 листопада, повідомила поліція Києва у соціальних мережах.

У Києві не пустили людей в укриття

– Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про те, що в приміщенні однієї з бібліотек Подільського району жінка нібито не впускала мешканців до частини укриття, – повідомили у поліції.

Працівники патрульної поліції відреагували на інцидент та прибули на місце події.

Зараз дивляться

Правоохоронці встановили учасників інциденту.

Як зазначили у поліції Києва, конфлікт між громадянами було врегульовано.

Водночас у поліції Києва додали, що триває перевірка, з’ясовуються усі обставини події та надається правова оцінка діям учасників.

У ніч на 25 листопада 2026 року російські війська завдали по Києву масованого ракетно-дронового удару. Загинули шестеро людей. У Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатоповерхівки.

Вранці 25 листопада росіяни повторно атакували столицю, зафіксовано влучання у Святошинському районі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.