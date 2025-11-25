В Киеве ограничили теплоснабжение после атаки: ряд районов без отопления
В результате массированной российской атаки 25 ноября в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. В ряде районов столицы сейчас отсутствует отопление.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Атака на Киев 25 ноября: часть города без отопления
На данный момент подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов, а также части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
В КГГА подчеркнули, что коммунальные службы ликвидируют последствия атаки на Киев и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.
Напомним, что ночью 25 ноября РФ атаковала Киев дронами и баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице погибли 6 человек.
В Печерском районе беспилотник попал в 22-этажный жилой дом, в Днепровском — в девятиэтажку и гаражные помещения.
В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора. В Святошинском районе частично разрушено нежилое помещение.