В результате массированной российской атаки 25 ноября в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. В ряде районов столицы сейчас отсутствует отопление.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Атака на Киев 25 ноября: часть города без отопления

На данный момент подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов, а также части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

В КГГА подчеркнули, что коммунальные службы ликвидируют последствия атаки на Киев и в кратчайшие сроки вернут тепло в дома.

Напомним, что ночью 25 ноября РФ атаковала Киев дронами и баллистикой. В результате вражеского обстрела в столице погибли 6 человек.

В Печерском районе беспилотник попал в 22-этажный жилой дом, в Днепровском — в девятиэтажку и гаражные помещения.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора. В Святошинском районе частично разрушено нежилое помещение.

Источник : КГГА

