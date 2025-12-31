Ночью российские оккупанты атаковали дронами Синельниковский район Днепропетровской области — агрессор нацелился на Васильковскую общину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Атака на Васильковскую общину

По его словам, в результате вражеской атаки пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На местах прилета вражеских дронов возникли пожары, их спасатели ликвидировали.

Взрывами разрушены два частных дома, еще шесть — повреждены. Повреждены также магазин, несколько автомобилей. Пострадали и газопровод и линия электропередач.

Вечером оккупанты атаковали Никополь и Покровскую общину – враг обстрелял FPV-дронами и артиллерией. В результате обстрелов повреждены частный дом и две машины. Также повреждена линия электропередач.

Силы противовоздушной обороны в небе сбили над Днепропетровской областью восемь беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владислав Гайваненко