Ночью РФ атаковала Днепропетровскую область с помощью дронов: разрушены дома, ранены два мужчины
- Ночью 31 декабря вражеские дроны нанесли удар по Васильковской общине Днепропетровской области.
- Взрывами разрушены дома, ранения получили двое гражданских мужчин.
- Над Днепропетровской областью Силы обороны сбили восемь российских беспилотников.
Ночью российские оккупанты атаковали дронами Синельниковский район Днепропетровской области — агрессор нацелился на Васильковскую общину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Атака на Васильковскую общину
По его словам, в результате вражеской атаки пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
На местах прилета вражеских дронов возникли пожары, их спасатели ликвидировали.
Взрывами разрушены два частных дома, еще шесть — повреждены. Повреждены также магазин, несколько автомобилей. Пострадали и газопровод и линия электропередач.
Вечером оккупанты атаковали Никополь и Покровскую общину – враг обстрелял FPV-дронами и артиллерией. В результате обстрелов повреждены частный дом и две машины. Также повреждена линия электропередач.
Силы противовоздушной обороны в небе сбили над Днепропетровской областью восемь беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владислав Гайваненко