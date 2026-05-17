Болгария впервые в истории выиграла Евровидение в 2026 году. До этого страна почти два десятилетия пыталась добиться победы на конкурсе, несколько раз приближалась к триумфу, однако главный кубок получила только после возвращения на шоу в Вене.

Болгария на Евровидении дебютировала в 2005 году. За это время страна пережила и провальные полуфиналы, и многолетние паузы из-за финансовых трудностей, и громкие возвращения, которые каждый раз активно обсуждали фанаты конкурса.

Выигрывала ли Болгария Евровидение раньше

До 2026 года Болгария ни разу не побеждала на Евровидении. Лучшим результатом страны долгое время оставалось второе место Кристиана Костова в 2017 году с песней Beautiful Mess.

Тогда представитель Болгарии стал одним из главных фаворитов сезона. В полуфинале он занял первое место, а в финале набрал 615 баллов и уступил только победителю конкурса.

Еще одним успешным годом для Болгарии стал 2016-й, когда Поли Генова с треком If Love Was a Crime финишировала четвертой. А первый большой прорыв страны произошел еще в 2007 году — дуэт Элица Тодорова и Стоян Янкулов с песней Water занял пятое место в финале.

Впрочем, большинство участий Болгарии были менее успешными. После дебюта в 2005 году страна несколько лет подряд не могла пройти в финал. Особенно драматичным стал 2012 год, когда Софи Маринова не попала в финал только из-за дополнительных правил подсчета голосов — Болгария и Норвегия тогда набрали одинаковое количество баллов.

Сколько раз Болгария побеждала на Евровидении

По состоянию на 2026 год Болгария побеждала на Евровидении только один раз. Первую победу стране принесла певица Дара (Dara) с песней Bangaranga.

Для Болгарии это также стало возвращением на конкурс после многолетнего перерыва. Страна не участвовала в 2023–2025 годах из-за финансовых ограничений и отсутствия интереса со стороны вещателя.

О возвращении Болгарии на Евровидение 2026 официально объявили 31 октября 2025 года. Уже тогда фанаты активно обсуждали, каким будет камбэк страны после паузы.

Болгария на Евровидении 2026: что известно о победительнице

Певица Дара, которая представила Болгарию на Евровидении 2026, считается одной из самых популярных современных поп-певиц страны. Настоящее имя артистки — Дарина Иотова.

Популярность она получила после участия в болгарском X Factor, а позже выпустила несколько громких хитов, среди которых Thunder, Call Me и Mr. Rover. Также певица работала наставницей в шоу The Voice of Bulgaria.

Конкурсная песня Bangaranga стала одной из самых обсуждаемых композиций сезона. Трек объединил EDM-поп, фестивальное электронное звучание и балканскую экспрессию.

В центре композиции — образ сильной героини, которая не боится осуждения, нарушает правила и отстаивает свободу быть собой.

После премьеры песни фанаты Евровидения активно спорили о значении слова Bangaranga. Часть слушателей связывала его с ямайским сленгом, где bangarang означает хаос или шум, а другие — с балканскими традициями.

Сама Дара объясняла, что Bangaranga для нее — это внутренняя энергия и сила действовать через любовь, а не страх.

Кто написал Bangaranga для Евровидения 2026

Над композицией Bangaranga работали сама Дара, Anne Judith Wik и Cristian Tarcea (Monoir). Однако наибольшее внимание украинских еврофанов к болгарскому треку привлек греческий композитор Димитрис Контопулос, который стал соавтором победной песни.

Ранее он работал над конкурсными композициями для представителей РФ на Евровидении в период, когда Россия еще участвовала в конкурсе. Одним из его постоянных соавторов был путинист Филипп Киркоров.

Напомним, Россию отстранили от Евровидения после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

