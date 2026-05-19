Палиса рассказал, существует ли угроза наступления из Беларуси
Украина ожидает возможной угрозы в войне с Россией со стороны Беларуси на фоне контактов диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса в интервью 24 Каналу.
Павел Палиса подчеркнул, что прежде всего хотел бы отметить, что Беларусь постоянно будут рассматривать как потенциальную угрозу, пока в Минске будет сохраняться лояльный к Путину режим.
– Мы все помним события накануне полномасштабного вторжения, когда так называемый лидер Беларуси заявил о том, что его страна никогда не нападет на Украину. Результат мы все помним. Поэтому мы учитываем эту угрозу и реагируем соответствующим образом, – пояснил он.
Палиса также отметил, что даже то, что во время недавней массированной атаки российские дроны обходили белорусскую территорию и не пересекали белорусские границы, не означает, что Минск больше не помогает в запуске беспилотников и ракет по Украине.
– Я бы не делал таких поспешных выводов. Если РФ не осуществляет запуск с территории Беларуси, то, возможно, она использует какое-то оборудование, которое помогает управлять этими беспилотниками с территории Беларуси, – подытожил заместитель руководителя ОП.
Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило, что Минск и Москва начали совместные военные учения, в ходе которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.
Украинский МИД, комментируя ядерные учения РФ и Беларуси, отметил, что они переступили все красные линии.
Напомним, украинская разведка зафиксировала дополнительные контакты между РФ и Александром Лукашенко относительно привлечения Беларуси к новым агрессивным операциям.
Президент Владимир Зеленский поручил Силам обороны усилить соответствующее направление и подготовить план реагирования.