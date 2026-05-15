В Киеве возросло количество жертв российского ракетно-дронового удара по жилому дому в Дарницком районе. По состоянию на утро 15 мая известно о 24 погибших, среди них есть трое детей. Поисково-спасательная операция завершена.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины

Обновлено в 08:47

Атака на Киев 14 мая: возросло количество погибших

По данным спасателей, в Дарницком районе российский удар разрушил подъезд девятиэтажного жилого дома.

По состоянию на 15 мая количество погибших возросло до 24 человек, среди них — трое детей.

Также в столице пострадали 48 человек, в том числе двое детей.

Спасателям удалось спасти 30 жителей.

В ГСЧС сообщили, что кинологические подразделения уже обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории.

Кроме того, спасатели вывезли более 3 тыс. 180 кубометров обломков строительных конструкций.

Психологическую помощь оказали 398 людям.

#Київ: станом на 06:00 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар.

Психологічну допомогу отримали 398 людей.

Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території.

Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.

Роботи тривають! pic.twitter.com/2C78hhl6M2 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 15, 2026

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на утро 15 апреля поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в Дарницком районе Киева завершена.

Она продолжалась 28 часов.

Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки 14 мая.

Напомним, что в ночь на 14 мая Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел Киева.

Под атакой оказались Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Днепровский, Соломенский и другие районы города. В результате ударов были повреждены жилые дома, автомобили, бизнес-центр, автозаправка и другая гражданская инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева попала российская крылатая ракета Х-101.

По словам главы государства, ракету изготовили во втором квартале 2026 года, что свидетельствует о продолжении поставок в РФ компонентов и оборудования в обход международных санкций.

Фото : ГСЧС

