Количество погибших в Дарницком районе Киева возросло до 24: поисковая операция завершена
В Киеве возросло количество жертв российского ракетно-дронового удара по жилому дому в Дарницком районе. По состоянию на утро 15 мая известно о 24 погибших, среди них есть трое детей. Поисково-спасательная операция завершена.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины
Обновлено в 08:47
Атака на Киев 14 мая: возросло количество погибших
По данным спасателей, в Дарницком районе российский удар разрушил подъезд девятиэтажного жилого дома.
По состоянию на 15 мая количество погибших возросло до 24 человек, среди них — трое детей.
Также в столице пострадали 48 человек, в том числе двое детей.
Спасателям удалось спасти 30 жителей.
В ГСЧС сообщили, что кинологические подразделения уже обследовали 2 тыс. 800 кв. м территории.
Кроме того, спасатели вывезли более 3 тыс. 180 кубометров обломков строительных конструкций.
Психологическую помощь оказали 398 людям.
#Київ: станом на 06:00 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар.
Психологічну допомогу отримали 398 людей.
Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території.
Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.
— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 15, 2026
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на утро 15 апреля поисково-спасательная операция на месте ракетного удара в Дарницком районе Киева завершена.
Она продолжалась 28 часов.
Сегодня в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате массированной атаки 14 мая.
Напомним, что в ночь на 14 мая Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел Киева.
Под атакой оказались Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Днепровский, Соломенский и другие районы города. В результате ударов были повреждены жилые дома, автомобили, бизнес-центр, автозаправка и другая гражданская инфраструктура.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева попала российская крылатая ракета Х-101.
По словам главы государства, ракету изготовили во втором квартале 2026 года, что свидетельствует о продолжении поставок в РФ компонентов и оборудования в обход международных санкций.