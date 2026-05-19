Взрывы в Прилуках 19 мая: Воздушные силы фиксировали движение скоростной цели
Взрывы в Прилуках Черниговской области прогремели во время воздушной тревоги, когда город атаковали российские ракеты.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Прилуках 19 мая: что известно
Утром 19 мая российские войска атаковали объекты газовой инфраструктуры на Черниговщине.
По данным Нафтогаза, в результате ударов беспилотников на территории производственных объектов зафиксированы разрушения критически важного оборудования.
Персонал одного из атакованных объектов эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
Перед тем как прогремели взрывы в Прилуках Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и движении скоростной цели в направлении города.
После этого в местных Telegram-каналах появилась информация о сильном взрыве в Прилуках.
Напомним, что в ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов.
По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 18 мая противник запустил 209 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.
По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 180 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков в пяти местах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.