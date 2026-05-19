Взрывы в Прилуках Черниговской области прогремели во время воздушной тревоги, когда город атаковали российские ракеты.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы в Прилуках 19 мая: что известно

Утром 19 мая российские войска атаковали объекты газовой инфраструктуры на Черниговщине.

По данным Нафтогаза, в результате ударов беспилотников на территории производственных объектов зафиксированы разрушения критически важного оборудования.

Персонал одного из атакованных объектов эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Перед тем как прогремели взрывы в Прилуках Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и движении скоростной цели в направлении города.

После этого в местных Telegram-каналах появилась информация о сильном взрыве в Прилуках.

Напомним, что в ночь на 19 мая российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками различных типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 18 мая противник запустил 209 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия.

По состоянию на 08:30 силы ПВО сбили или подавили 180 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков в пяти местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 546-е сутки.

