В Одессе правоохранители раскрыли факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий.

В Одессе сотрудники ТЦК вымогали от мужчины $6 тыс.

Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили трех сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации, которые вымогали деньги у военнообязанного, сообщает Одесская областная прокуратура.

Во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они силой посадили мужчину в автобус. Применяя физический принуждение, около часа возили его по городу.

В ходе этого требовали от “заложника” $6 тыс. за то, что не отвезут его в РТЦК.

Все причастные к преступлению задержаны.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении указанных лиц о подозрении и избрании им меры пресечения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения осуществляет Киевская окружная прокуратура Одессы.

К слову, в Житомирской области в селе Пулины умер мужчина после получения повестки на территории ТЦК. Полиция открыла производство, продолжается служебное и следственное расследование.

