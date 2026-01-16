Силой возили мужчину в автобусе и требовали $6 тысяч: в Одессе разоблачили работники ТЦК
- В Одессе три сотрудника районного ТЦК и СП, а также член общественной организации силой затолкали мужчину в автобус.
- Они около часа возили его по городу, применяя физическую силу.
- Главное требование было - $6 тысяч за недоставку военнообязанного в РТЦК.
В Одессе правоохранители раскрыли факт вымогательства во время мобилизационных мероприятий.
В Одессе сотрудники ТЦК вымогали от мужчины $6 тыс.
Вечером 15 января прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили трех сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также члена общественной организации, которые вымогали деньги у военнообязанного, сообщает Одесская областная прокуратура.
Во время проведения мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы они силой посадили мужчину в автобус. Применяя физический принуждение, около часа возили его по городу.
В ходе этого требовали от “заложника” $6 тыс. за то, что не отвезут его в РТЦК.
Все причастные к преступлению задержаны.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении указанных лиц о подозрении и избрании им меры пресечения.
Процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы и вымогательства в условиях военного положения осуществляет Киевская окружная прокуратура Одессы.
К слову, в Житомирской области в селе Пулины умер мужчина после получения повестки на территории ТЦК. Полиция открыла производство, продолжается служебное и следственное расследование.