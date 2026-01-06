В Житомирской области в селе Пулины умер мужчина после получения повестки на территории ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского ТЦК и СП.

Смерть мужчины в Житомирском ТЦК: что известно

По данным пресс-службы, трагический инцидент произошел 3 января 2026 года, мужчину звали Александр Ревуцкий.

– 2 января во время проверки документов представителями правоохранительных органов гражданин был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП (поселок Пулины) как лицо, находящееся в розыске за нарушение правил воинского учета. После оформления административных материалов он был направлен для прохождения военно-врачебной комиссии, – говорится в объяснении ТЦК.

Отмечается, что после ВВК мужчину признали полностью годным, его назначили в команду и якобы собирались направить на встречу с представителями одной из воинских частей для собеседования.

– 3 января около 11:00 мужчине стало плохо – открылось носовое кровотечение. Была немедленно вызвана скорая помощь. Медики оказали первую помощь, госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам гражданин от него отказался, – говорится в заявлении.

В ТЦК подчеркнули, что сопроводили Ревуцкого обратно в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП, где ему вручили повестку на 5 января 2026 года, которую он «получил и подписал».

– Около 15:20 мужчина покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Вскоре, за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Момент падения попал на запись камер видеонаблюдения, – рассказали в ТЦК.

Сообщается, что мужчине вызвали скорую, а также сразу вызвали полицию. Медики, прибывшие на вызов, провели реанимацию, однако не смогли спасти Александра Ревуцкого и констатировали его смерть.

– По данному факту следователи территориального подразделения полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают все обстоятельства происшествия. Также руководством ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств, – подытожили в заявлении.

В ТЦК принесли соболезнования семье погибшего и подчеркнули, что следственные действия еще продолжаются, поэтому призвали воздерживаться от “домыслов, спекуляций и манипуляций до их завершения”.

Напомним, в Ровенской области во время пребывания в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался мужчина 1991 года рождения Виталий Сахарук.