В Одесі правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів.

В Одесі співробітники ТЦК вимагали від чоловіка $6 тис.

Ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації, повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили його по місту.

У ході цього вимагали від “заручника” $6 тис. за недоставлення його до РТЦК.

Всіх причетних до злочину затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану здійснює Київська окружна прокуратура м. Одеси.

До речі, на території ТЦК у селищі Пулини Житомирської області після отримання повістки помер чоловік. Поліція відкрила провадження, триває службове та слідче розслідування.



Фото: Одеська обласна прокуратура

