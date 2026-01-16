Силою возили чоловіка в автобусі та вимагали $6 тисяч: в Одесі викрито працівників ТЦК
- В Одесі три співробітники районного ТЦК та СП, а також член громадської організації силоміць заштовхали чоловіка в автобус.
- Вони близько години возили його містом, застосовуючи фізичну силу.
- Головна вимога була - $6 тисяч за недоставлення військовозобов'язаного до РТЦК.
В Одесі правоохоронці викрили факт вимагання під час мобілізаційних заходів.
В Одесі співробітники ТЦК вимагали від чоловіка $6 тис.
Ввечері 15 січня прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також члена громадської організації, повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус. Застосовуючи фізичний примус, близько години возили його по місту.
У ході цього вимагали від “заручника” $6 тис. за недоставлення його до РТЦК.
Всіх причетних до злочину затримали.
Наразі вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану здійснює Київська окружна прокуратура м. Одеси.
До речі, на території ТЦК у селищі Пулини Житомирської області після отримання повістки помер чоловік. Поліція відкрила провадження, триває службове та слідче розслідування.
Фото: Одеська обласна прокуратура