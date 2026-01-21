Во Львовской области полицейские расследуют факт обстрела микроавтобуса работников районного ТЦК и СП и уже установили личность подозреваемого.

Во Львовской области мужчину подозревают в обстреле микроавтобуса ТЦК

Как пишет полиция Львовской области, выстрелы в микроавтобус ТЦК были произведены из травматического оружия.

Следователи установили, что 14 января около 10:15 на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни в поселке Рудно мужчина, находясь в салоне автомобиля Volkswagen Passat, произвел несколько выстрелов, попав в микроавтобус Volkswagen Т6 военнослужащих из РТЦК и СП, которые осуществляли мероприятия по оповещению, и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

— По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины, отделом полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области разыскивается Буба Назар Евгеньевич, 1997 года рождения, житель поселка Рудно, Львовского района Львовской области, который скрывается от органов досудебного расследования, — говорится в сообщении ведомства.

В полиции обнародовали приметы подозреваемого: рост – 170 см, полный. Глаза карие, волосы короткие, темно-русые. Может иметь с собой огнестрельное оружие.

— Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемого, призываем откликнуться на оперативную линию 102 или по телефону: (032) 238-43-95, — просят в полиции.

Подозреваемому заочно сообщили о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

