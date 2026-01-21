На Львівщині поліцейські розслідують факт обстрілу мікроавтобуса працівників районного ТЦК та СП й вже встановили особу підозрюваного.

На Львівщині чоловіка підозрюють в обстрілі мікроавтобуса ТЦК

Як пише поліція Львівської області, постріли в мікроавтобус ТЦК були зроблені з травматичної зброї.

Слідчі встановили, що 14 січня близько 10:15 на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні у селищі Рудно чоловік, перебуваючи у салоні автомобіля Volkswagen Passat, здійснив кілька пострілів, влучивши у мікроавтобус Volkswagen Т6 військовослужбовців РТЦК та СП, які здійснювали заходи з оповіщення, та зник з місця події.

Зазначається, що наразі підозрюваного оголошено в розшук.

– За підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Буба Назар Євгенович, 1997 року народження, мешканець селища Рудно, Львівського району, Львівської області, Який переховується від органів досудового розслідування, – йдеться у повідомленні відомства.

У поліції оприлюднили прикмети підозрюваного: зріст – 170 см, повний. Очі карі, волосся коротке, темно-русе. Може мати з собою вогнепальну зброю”.

– Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування розшукуваного, закликаємо зголоситись на оперативну лінію 102 або за номером телефону: (032) 238-43-95, – звертається поліція до громадян.

Підозрюваному заочно повідомили про підозру у хуліганстві. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

